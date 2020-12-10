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В январе в Украине прогнозируют более 20 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил ужесточение карантина попыткой избежать роста количества заболевших коронавирусной инфекцией, с которым не справится система здравоохранения страны.

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В Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции
В Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции
Фото: EPA

Предварительные прогнозы показали на первую декаду января 2021 года выявление в Украине 20–25 тыс. заболевших в день. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 10 декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы не будем ждать 32 тыс., чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", – сказал он.

Глава правительства объяснил, почему во время ужестоенного карантина разрешили работать гостиницам, транспорту и не закрыли авиационное сообщение.

"Надо дать возможность людям выехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Так как основные пути передачи – это большие скопления людей. Поэтому весь мир запрещает работу ресторанов, развлекательных центров, проведение концертов. Это места, где люди активно общаются между собой и находятся долгое время в закрытых помещениях", – сказал Шмыгаль.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 371 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 470 пациентов с COVID-19, а 465 021 – выздоровели.

Теги: транспорт, Украина, Кабинет Министров, медицина, авиация, карантин, ресторан, Денис Шмыгаль, гостиница, коронавирус
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