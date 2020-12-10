Усиление карантина в январе должно вдвое снизить число инфицированных украинцев – глава Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев выполнять правила усиленного карантина, который будет действовать в стране с 8-го по 24 января 2021 года.

Ужесточение карантинных ограничений в Украине с 8-го по 24 января 2021 года должно снизить количество инфицирований коронавирусом. Об этом на брифинге 10 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы считаем и будем пытаться – по этому поводу обращаюсь к вам, дорогие украинцы, – чтобы с 8-го по 24 января были выполнены все те правила, которые будут установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не меньше чем 40–50%... До 50% снижения количества инфицированных за этот период", – сказал он.

Министр напомнил, какие именно ограничения будут действовать во время усиленного карантина в январе.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 371 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 470 пациентов с COVID-19, а 465 021 – выздоровели.