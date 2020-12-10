Шмыгаль рассказал, почему в Украине не строят мобильные госпитали для лечения COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, в то время как в стране пустуют медучреждения.

Шмыгаль: Тратить деньги для строительства мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Другие страны строят мобильные госпитали для лечения пациентов с COVID-19, потому что им не хватает больничных коек. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 10 декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Когда начиналась реформа медицины в Украине, было предусмотрено закрытие большого количества больниц. Но мы не закрыли ни одной, мы это все сохранили. Мы продолжаем реформу и завершим ее. Но надо сказать, что количество койко-мест в Украине, если брать наших соседей Польшу или даже Германию, очень велико", – отметил премьер.

По его информации, в Украине достаточно коек, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали. Шмыгаль привел цифры: в Украине 62 тыс. больничных мест для пациентов с COVID-19 а в Польше – 30 тыс.

"Реально, тратить деньги для строительства мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей. Их надо загрузить. Поэтому строить на стадионе медицинский комплекс, потом из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой – это точно не эффективно", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в Украине есть мобильный госпиталь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, он сможет оперативно перемещаться, если будет такая необходимость.

"Мы планируем таких госпиталей докупить еще несколько, чтобы это были действительно мобильные госпитали", – подчеркнул Шмыгаль.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, 14 470 пациентов скончались, а 465 021 – выздоровел. За последние сутки в Украине выявлен 13 371 новый случай коронавирусной инфекции.