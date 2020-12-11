Труханова госпитализировали из-за COVID-19

9 декабря стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов заболел COVID-19. Он говорил, что чувствует себя нормально, однако 11 декабря сообщил, что его госпитализируют.

Мэра Одессы Геннадия Труханова 11 декабря госпитализировали из-за COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", –говорится в сообщении.

Он также призвал граждан носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!" – добавил он.

О том, что Труханов заболел COVID-19, стало известно 9 декабря. Тогда мэр Одессы говорил, что чувствует себя нормально, и собирался работать в телефонном режиме.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек, 14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.