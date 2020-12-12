Фиксируются жалобы иностранных государств на подделки результатов ПЦР-тестов украинцев – и.о. главы Центра общественного здоровья

У Министерства здравоохранения Украины есть несколько официальных обращений со стороны иностранных государств с просьбой внедрить действенный механизм защиты результатов ПЦР-исследований. Это связано с выявленными случаями подделки результатов тестирования украинцев, которые едут за границу, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин опроверг вероятность того, что статистика по коронавирусу, которая публикуется в Украине ежедневно, неправдива. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Статистика по тестированию и заболеваемости собирается каждый день, и сейчас оснований говорить о том, что она занижена или завышена, у нас нет. Действительно, мы получаем информацию от всех больниц и областных лабораторных центров, и такая статистика, по нашему мнению, объективна", – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что фиксируются жалобы в отношении подделывания результатов ПЦР-тестов, которые выявляют в других государствах, куда украинцы приезжают или на отдых, или по работе.

"Это явление довольно распространено в последнее время, и мы имеем несколько официальных обращений со стороны иностранных государств с просьбой внедрить действенный механизм защиты результатов ПЦР-исследований. Потому в ближайшее время такая система защиты будет внедрена, либо возможность проверки результата в автоматическом режиме на официальных сайтах", – сказал Кузин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек, 14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.