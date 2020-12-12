В Украине будут тестировать на COVID-19 всех пациентов с симптомами респираторных заболеваний – Минздрав

Мощности лабораторий, которые делают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, не загружены на 100%, Министерство здравоохранения хочет увеличить количество тестов, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Степанов (в центре): У нас сократилось количество людей, которые обращаются за тестированием Фото: Максим Степанов / Facebook

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт предоставления медицинской помощи в части тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге 12 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы обновили стандарт предоставления медицинской помощи в части тестирования. Я подписал соответствующий приказ, дал поручение, чтобы мы расширили перечень лиц, которых будут тестировать бесплатно, чтобы увеличить количество тестирований", – сказал Степанов.

По сего словам, сейчас мощности лабораторий, которые находятся в подчинении Минздрава, не загружены на 100%.

"У нас сократилось количество людей, которые обращаются именно за тестированием (по данным Минздрава, на этой неделе число тестирований на коронавирус снизилось на 20% по сравнению с данными прошлой недели. – "ГОРДОН"). Каким образом мы расширили [перечень]? Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания – сразу нужно проводить ПЦР-тестирование человеку, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19", – добавил министр.

Он отметил, что Минздрав хочет увеличить число тестов до 1 млн в месяц, в том числе речь идет о быстрых тестах на антиген.

До этого в Украине методом ПЦР тестировали пациентов с признаками коронавирусной болезни или с пневмонией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 12 декабря подтвердили 885 тыс. случаев COVID-19, умерло почти 15 тыс. пациентов, выздоровело – 494 тыс.