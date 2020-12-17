Голубовская: Если коронавирус начнет передаваться людям от животных и обратно, на противодействии можно поставить крест

Вирусы, которые передаются людям от животных, очень агрессивные, заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Голубовская: Пока надеемся, что нынешний сезон и 2021 год будут достаточно напряженными, а потом все-таки агрессивность коронавируса снизится Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Если коронавирус начнет передаваться от животных к людям, борьба с ним может усложниться. Об этом заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю", которое было опубликовано 17 декабря.

"Надеемся, ничего тяжелого не повторится, разве что возникнет мутация с животными. Помните, в странах Скандинавии норки заразились коронавирусом, несколько из них даже убежали. Если, не дай бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно и этот тренд укоренится, может начаться совсем другая история. В таком случае мы уже никогда не справимся. На противодействии можно будет поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное. Пока надеемся, что нынешний сезон и 2021 год будут достаточно напряженными, а потом все-таки агрессивность снизится. Если не произойдет каких-то сюрпризов", – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

Заражение норок коронавирусом привело к тому, что власти Дании начали в октябре уничтожать животных. 18 ноября в стране убили норок на 284 фермах. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

Решение уничтожить всю популяцию животных в стране приняли после обнаружения варианта коронавируса, который известен как Cluster 5. По данным Всемирной организации здравоохранения, он характеризуется сочетанием мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались, и более стойкий к нейтрализующим антителам. Такой вариант вируса обнаружили у норок в шести странах.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5.

Власти Ирландии вели переговоры с тремя местными норковыми фермами об убийстве всех выращенных норок, хотя у них не выявили COVID-19.

Кроме Дании и Ирландии, заразившихся коронавирусом норок обнаружили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Швеции и США. О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

В Ассоциации звероводов Украины 9 ноября заявили об отсутствии случаев заболевания COVID-19 у норок на украинских фермах.