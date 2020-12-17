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В Украине снова выросло число выявленных за сутки случаев COVID-19

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, COVID-19 выявили у 594 детей и 535 медиков.

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В Украине зарегистрировано почти 932 тыс. случаев COVID-19
В Украине зарегистрировано почти 932 тыс. случаев COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине за последние сутки выявлено 12 047 инфицированных коронавирусом. Об этом 17 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2997 человек, летальных случаев  252, выздоровело 12 939 человек", – написал он.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Киеве (1512) и Одесской области (1064).

Ситуация с количеством случаев COVID-19 в регионах такова:

  • Киев – 96 672;
  • Винницкая область – 20 319;
  • Волынская область – 29 390;
  • Днепропетровская область – 50 894;
  • Донецкая область – 30 896;
  • Житомирская область – 35 157;
  • Закарпатская область – 26 685;
  • Запорожская область – 44 693;
  • Ивано-Франковская область – 41 356;
  • Киевская область – 50 666;
  • Кировоградская область – 7515;
  • Луганская область – 8359;
  • Львовская область – 55 291;
  • Николаевская область – 25 287;
  • Одесская область – 61 038;
  • Полтавская область – 30 783;
  • Ровенская область – 37 417;
  • Сумская область – 36 599;
  • Тернопольская область – 31 874;
  • Харьковская область – 63 732;
  • Херсонская область – 14 858;
  • Хмельницкая область – 35 632;
  • Черкасская область – 33 254;
  • Черновицкая область – 37 467;
  • Черниговская область – 25 917.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/840993946443602


Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: инфекция, Максим Степанов, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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