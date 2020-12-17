В Украине снова выросло число выявленных за сутки случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявлено 12 047 инфицированных коронавирусом. Об этом 17 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2997 человек, летальных случаев – 252, выздоровело 12 939 человек", – написал он.
Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.
За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Киеве (1512) и Одесской области (1064).
Ситуация с количеством случаев COVID-19 в регионах такова:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.