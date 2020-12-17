В Украине снова выросло число выявленных за сутки случаев COVID-19

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, COVID-19 выявили у 594 детей и 535 медиков.

В Украине зарегистрировано почти 932 тыс. случаев COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине за последние сутки выявлено 12 047 инфицированных коронавирусом. Об этом 17 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2997 человек, летальных случаев – 252, выздоровело 12 939 человек", – написал он.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Киеве (1512) и Одесской области (1064).

Ситуация с количеством случаев COVID-19 в регионах такова:

Киев – 96 672;

Винницкая область – 20 319;

Волынская область – 29 390;

Днепропетровская область – 50 894;

Донецкая область – 30 896;

Житомирская область – 35 157;

Закарпатская область – 26 685;

Запорожская область – 44 693;

Ивано-Франковская область – 41 356;

Киевская область – 50 666;

Кировоградская область – 7515;

Луганская область – 8359;

Львовская область – 55 291;

Николаевская область – 25 287;

Одесская область – 61 038;

Полтавская область – 30 783;

Ровенская область – 37 417;

Сумская область – 36 599;

Тернопольская область – 31 874;

Харьковская область – 63 732;

Херсонская область – 14 858;

Хмельницкая область – 35 632;

Черкасская область – 33 254;

Черновицкая область – 37 467;

Черниговская область – 25 917.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.