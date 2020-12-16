В Украине выявили 2 тыс. случаев повторного инфицирования коронавирусом

12% из всех украинцев, которые повторно заболели COVID-19, составляют медики.

В Украине повторное инфицирование COVID-19 зафиксировано более, чем у 2 тыс. человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее, чем через 40 дней после первого положительного результата, зафиксирован у 2161 человека. Из них 12% – 250 человек – медицинские работники", – говорится в сообщении.

При этом в Центре отметили, что количество повторно заболевших составляет 0,25% от общего числа подтвержденных пациентов.