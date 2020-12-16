В Украине выявили 2 тыс. случаев повторного инфицирования коронавирусом

В Украине повторное инфицирование COVID-19 зафиксировано более, чем у 2 тыс. человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее, чем через 40 дней после первого положительного результата, зафиксирован у 2161 человека. Из них 12% – 250 человек – медицинские работники", – говорится в сообщении.
При этом в Центре отметили, что количество повторно заболевших составляет 0,25% от общего числа подтвержденных пациентов.
В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.