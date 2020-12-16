COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек

В Украине за последние сутки выявлено 10 622 инфицированных коронавирусом. Об этом 16 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 3242 человека, летальных случаев – 264, выздоровело 12 549 человек", – написал он.
Сутками ранее в Украине было подтверждено 8416 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии в стране уже 919 704 случая коронавирусной инфекции, скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.
Больше всего больных, по данным министра, выявили за последние сутки в Киеве (1858), Одесской (861) и Запорожской (801) областях.
Количество случаев инфицирования по регионам:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.