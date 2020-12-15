В Украине за сутки зафиксировали 8,4 тыс. случаев COVID-19

С начала эпидемии в Украине подтвердили 909 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине за сутки выздоровело 16 150 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, за сутки заболело 412 детей и 447 медиков.

Умерло за сутки 233 человека, выздоровело 16 150.

За все время эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.

За сутки провели 55 856 тестирований (31 963 тестирования методом ПЦР, 23 893 – методом ИФА). Всего с начала эпидемии проведено 5 млн 85 тыс. ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Киев – 93 302 случая;

Винницкая область – 19 977;

Волынская область – 28 527;

Днепропетровская область – 49 961;

Донецкая область – 30 062;

Житомирская область – 34 491;

Закарпатская область – 26 281;

Запорожская область – 43 034;

Ивано-Франковская область – 40 875;

Киевская область – 49 335;

Кировоградская область – 7273;

Луганская область – 7987;

Львовская область – 54 233;

Николаевская область – 24 404;

Одесская область – 59 113;

Полтавская область – 30 025;

Ровенская область – 36 599;

Сумская область – 36 098;

Тернопольская область – 31 374;

Харьковская область – 62 708;

Херсонская область – 14 346;

Хмельницкая область – 34 919;

Черкасская область – 32 272;

Черновицкая область – 37 080;

Черниговская область – 24 786.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.