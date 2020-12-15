В Украине за сутки зафиксировали 8,4 тыс. случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, за сутки заболело 412 детей и 447 медиков.
Умерло за сутки 233 человека, выздоровело 16 150.
За все время эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.
За сутки провели 55 856 тестирований (31 963 тестирования методом ПЦР, 23 893 – методом ИФА). Всего с начала эпидемии проведено 5 млн 85 тыс. ПЦР-тестов.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.