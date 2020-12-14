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Названы вероятные отравители Навального, в Украине ввели новые карантинные ограничения. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 14 декабря.

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Навальный назвал попытку его убийства террористическим актом
Навальный назвал попытку его убийства террористическим актом
Фото: EPA

В Украине ввели новые карантинные ограничения

С 19 декабря в Украине вводится новый список ограничений, связанных с эпидемией COVID-19. В частности, запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий, работа заведений общественного питания с 23.00 до 7.00, прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и так далее, если в залах присутствует более одного человека на 10 м².

Названы имена вероятных отравителей Навального

Журналисты The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel опубликовали расследование, в котором назвали восьмерых сотрудников ФСБ России причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, журналисты считают, что отравление политика было второй попыткой его убить – во время первой пострадала его жена Юлия.

Сам Навальный назвал попытку его убийства террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой

Ряд сервисов Google, таких как YouTube, Gmail, Classroom, Google Drive, а также документы, карты, встречи и календарь, перестали работать по всему миру. Самые большие проблемы с доступом к этим сервисам – в Лондоне, Париже, Берлине, Мадриде, Нью-Йорке и Вашингтоне.

"Дія" начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства

Портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников.

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек, а к вечеру 14 декабря – более 33 тыс. украинцев.

Бесплатную прививку от COVID-19 получат 20 млн украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине должны бесплатно вакцинировать от коронавируса людей, относящиеся к группе риска. Среди них – медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы, а также люди старше 60 лет. Всего таких людей в Украине более 20 млн.

Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка до конца декабря

Между Украиной и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции. Подписание документа позволит Украине получить $300 млн кредита от Всемирного банка, из которых $170 млн – до конца года.

Теги: Россия, Google, Алексей Навальный, Всемирный банк, YouTube, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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