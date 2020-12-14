Более 33 тыс. украинцев подали заявления на получение помощи в "Дії" – Минцифры

Подать заявление на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников на портале "Дія" можно до 31 декабря. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Более 33 тыс. украинцев успешно подали заявления на получение выплат от государства на портале "Дія". Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время онлайн-брифинга, пишет пресс-служба министерства.

"Подать заявление можно до 31 декабря. Поэтому все украинцы, которые имеют право на получение такой помощи, точно смогут воспользоваться этим сервисом. Услуга доступна на портале и в приложении. Еще есть более двух недель, чтобы воспользоваться ею", – сказал Вискуб.

С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытались подать заявление. Министерство регистрировало более тысячи запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія".

"Если вы уже подали одно заявление, не пытайтесь отправлять сразу еще одно. Статусы вашего заявления вы можете узнать в кабинете гражданина на портале "Дія" или через push-оповещения в приложении. Информация о зачислении средств поступит от вашего банка", – сказал руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

В министерстве подчеркнули, что получить выплату можно только через "Дію", поэтому украинцам не стоит верить мошенникам и сервисам, которые предлагают помощь за деньги.

Команда Минцифры сейчас работает над оптимизацией работы с большой нагрузкой, отмечено в сообщении.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек.

Минцифры днем 14 декабря сообщило, что портал "Дія" посетило рекордное количество пользователей, поэтому возникли сбои в работе.

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляла менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.