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Более 33 тыс. украинцев подали заявления на получение помощи в "Дії" – Минцифры

Подать заявление на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников на портале "Дія" можно до 31 декабря. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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14 декабря "Дія" начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства
14 декабря "Дія" начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства
Фото: thedigital.gov.ua

Более 33 тыс. украинцев успешно подали заявления на получение выплат от государства на портале "Дія". Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб во время онлайн-брифинга, пишет пресс-служба министерства.

"Подать заявление можно до 31 декабря. Поэтому все украинцы, которые имеют право на получение такой помощи, точно смогут воспользоваться этим сервисом. Услуга доступна на портале и в приложении. Еще есть более двух недель, чтобы воспользоваться ею", – сказал Вискуб.

С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытались подать заявление. Министерство регистрировало более тысячи запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія".

"Если вы уже подали одно заявление, не пытайтесь отправлять сразу еще одно. Статусы вашего заявления вы можете узнать в кабинете гражданина на портале "Дія" или через push-оповещения в приложении. Информация о зачислении средств поступит от вашего банка", – сказал руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

В министерстве подчеркнули, что получить выплату можно только через "Дію", поэтому украинцам не стоит верить мошенникам и сервисам, которые предлагают помощь за деньги.

Команда Минцифры сейчас работает над оптимизацией работы с большой нагрузкой, отмечено в сообщении.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек.

Минцифры днем 14 декабря сообщило, что портал "Дія" посетило рекордное количество пользователей, поэтому возникли сбои в работе.

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляла менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.

Теги: Кабинет Министров, карантин, приложение, сбои, Денис Шмыгаль, приложение Дія, коронавирус
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