"Дія" начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства. В Камбине рассказали, как воспользоваться услугой

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек, написал он.
"Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более пяти минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных", – рассказал премьер.
На сайте "Дії" обнародовали детальный алгоритм подачи заявки с помощью портала и приложения.
Пользователям приложения:
Тем, кто подает заявку на портале, нужно:
Также Министерство цифровой трансформации обнародовало видеоинструкцию подачи заявки в приложении.
Выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.
Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.
Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.
Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.
По состоянию на 14 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 900 тыс. человек, более 506 тыс. пациентов выздоровели, а умерло 15,2 тыс.