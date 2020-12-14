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ДЕНЬГИ

"Дія" начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства. В Камбине рассказали, как воспользоваться услугой

За первые 10 часов после начала приема заявок на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников услугой на портале "Дія" воспользовалось 5 тыс. человек, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

 
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В Кабмине рассказали, как подать заявку на получение помощи
В Кабмине рассказали, как подать заявку на получение помощи
Фото: depositphotos.com

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. 

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек, написал он.

"Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более пяти минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных", – рассказал премьер. 

На сайте "Дії" обнародовали детальный алгоритм подачи заявки с помощью портала и приложения. 

Пользователям приложения:

  1. Необходимо авторизоваться через "Приват24", Monobank или BankID Нацбанка.
  2. В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
  3. "Дія" автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  4. Затем нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. 
  5. Затем придет уведомление об обработке заявления.

Тем, кто подает заявку на портале, нужно:

  1. Иметь валифицированную электронную подпись для авторизации в портале.
  2. Зарегистрироваться или авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  3. В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
  4. "Дія" автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  5. Подтвердить свое текущее место работы.
  6. Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. 
  7. Проверить и отправить заполненное заявление.
  8. Затем придет уведомление об обработке заявления.

Также Министерство цифровой трансформации обнародовало видеоинструкцию подачи заявки в приложении. 

ВИДЕО
Видео: Міністерство цифрової трансформації України / YouTube

Выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.

По состоянию на 14 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 900 тыс. человек, более 506 тыс. пациентов выздоровели, а умерло 15,2 тыс.

Теги: помощь, карантин, предприниматели, выплаты, приложение, предприниматель, Денис Шмыгаль, приложение Дія, коронавирус
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