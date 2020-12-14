"Дія" начала принимать заявки украинцев на получение 8 тыс. грн от государства. В Камбине рассказали, как воспользоваться услугой

За первые 10 часов после начала приема заявок на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников услугой на портале "Дія" воспользовалось 5 тыс. человек, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кабмине рассказали, как подать заявку на получение помощи Фото: depositphotos.com

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек, написал он.

"Заявку на получение помощи можно оформить до 31 декабря. Сделать это можно на портале "Дія" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Услуги". Заполнение заявления займет не более пяти минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных", – рассказал премьер.

На сайте "Дії" обнародовали детальный алгоритм подачи заявки с помощью портала и приложения.

Пользователям приложения:

Необходимо авторизоваться через "Приват24", Monobank или BankID Нацбанка. В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь". "Дія" автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи. Затем нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Затем придет уведомление об обработке заявления.

Тем, кто подает заявку на портале, нужно:

Иметь валифицированную электронную подпись для авторизации в портале. Зарегистрироваться или авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам". "Дія" автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи. Подтвердить свое текущее место работы. Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Проверить и отправить заполненное заявление. Затем придет уведомление об обработке заявления.

Также Министерство цифровой трансформации обнародовало видеоинструкцию подачи заявки в приложении.

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Видео: Міністерство цифрової трансформації України / YouTube

Выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.