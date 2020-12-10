Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП вступил в силу

Применение регистраторов расчетных операций для физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2022 года.

Для ФЛП отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств Фото: depositphotos.com

В Украине вступил в силу закон об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Документ 9 декабря опубликовал "Голос України".

Закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Для ФЛП отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Этот закон Верховная Рада за основу и во втором чтении приняла 1 декабря после того, как под стенами парламента прошла акция протеста предпринимателей.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.