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Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП вступил в силу

Применение регистраторов расчетных операций для физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2022 года.

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Для ФЛП отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств
Для ФЛП отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств
Фото: depositphotos.com

В Украине вступил в силу закон об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Документ 9 декабря опубликовал "Голос України".

Закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Для ФЛП отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Этот закон Верховная Рада за основу и во втором чтении приняла 1 декабря после того, как под стенами парламента прошла акция протеста предпринимателей. 

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. 

Теги: Верховная Рада, Голос України, закон, кассовые аппараты, предприниматели
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