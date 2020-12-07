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Зеленский подписал закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон переносит до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (регистраторов расчетных операций) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

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Подписанный Зеленским закон Верховная Рада за основу и во втором чтении приняла 1 декабря
Подписанный Зеленским закон Верховная Рада за основу и во втором чтении приняла 1 декабря
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей, говорится на сайте Офиса президента.

Документ переносит до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (регистраторов расчетных операций) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп. Объем их дохода в течение года не должен превышать предельный объем дохода первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогов.

Исключаются нормы о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Отменяются также штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Применение сниженных финансовых санкций продлевается до 1 января 2022 года за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Этот закон Верховная Рада за основу и во втором чтении приняла 1 декабря.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал Зеленский.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, кассовые аппараты, предприниматели
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