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"8 тыс. грн для частного предпринимателя – это ничто". Ресторатор Борисов оценил помощь государства из-за карантина

Мелкий украинский предприниматель имеет оборот более 500 тыс. грн в месяц, отметил ресторатор Дмитрий Борисов.

Помощь государства предпринимателям Борисов назвал "подачкой"
Помощь государства предпринимателям Борисов назвал "подачкой"
Фото: Дима Борисов - Ресторатор / Facebook

8 тыс. грн помощи, которую планируют выплачивать украинским предпринимателям в связи с карантинными ограничениями, – это мало. Об этом 10 декабря в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский ресторатор Дмитрий Борисов.

"8 тыс. грн для частного предпринимателя – это подачка, это ничто. Одна из форм частного предпринимателя из оборота – это около 5 млн грн оборота в год. То есть в месяц это более 500 тыс. грн. Это имеет мелкий частный предприниматель. Когда мы говорим о том, чтобы поддержать частных предпринимателей на 8 тыс. грн – это выручка за полдня маленькой кофейни за углом", – сказал он.

Ресторатор утверждает, что он "ничего не смог получить", попытавшись взять во время карантина государственный кредит по программе "5–7–9%".

"Я понимаю, что мы действительно бедная страна. Но рекомендую смотреть на те действия, которые приводят к результату. Пока все инициативы государства привели к отрицательному результату. Выборочные меры, принятие псевдолокдауна. Тотальный локдаун с 8 января – точно тотальный? Но работает транспорт, метро, магазины, а кто крайний, кто страдает? Рестораны, кинотеатры, салоны", – объяснил Борисов.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.

По состоянию на 10 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 858,7 тыс. человек, 465 тыс. пациентов выздоровели, более 14 тыс. умерли.

Теги: эпидемия, карантин, ресторан, кредиты, предприниматели, ограничения, предприниматель, Дмитрий Борисов, ресторатор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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