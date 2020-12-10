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В НБУ рассказали, как повлиял на экономику "карантин выходного дня" и как повлияет карантин в январе

Январские карантинные ограничения могут привести к потерям примерно 0,2 процентного пункта годового ВВП 2021 года, сказал замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

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В Украине в январе усилят карантин
В Украине в январе усилят карантин
Фото: EPA

Влияние "карантина выходного дня" на украинскую экономику было незначительным. Об этом 10 декабря заявила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Влияние "карантина выходного дня", по нашим оценкам, было сравнительно незначительным, хотя и привело к ухудшению настроений бизнеса и потребителей", – говорится в сообщении.

В то же время НБУ прогнозирует, что усиление карантина, запланированное с 8-го по 24 декабря, "несущественно повлияют на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию".

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на брифинге 10 декабря замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что влияние "карантина выходного дня" будет меньше, чем ожидалось.

"Что касается влияния "карантина выходного дня", то мы ожидали влияние до 0,2 процентного пункта ВВП, но можно говорить, что оно, скорее всего, будет меньше. Мы видели показатели и по поводу мобильности людей и так далее, и они говорят о том, что влияние будет минимальным. Мы видели, в принципе, ухудшение ожиданий бизнеса. Причина, как по мне, – не только сам карантин, а скорее ожидания карантина, потому что бизнес и люди не понимали, как именно он будет введен. То есть ожидания могут быть более значительные, чем сам "карантин выходного дня". – сказал он.

Сологуб отметил, что ограничения январского карантина не будут такими суровыми, как весной 2020 года.

"И поэтому, по нашим оценкам, эти ограничения приведут к потерям примерно 0,2 процентного пункта годового ВВП 2021 года. Мы будем смотреть, как ситуация будет развиваться", – заявил он.

"Карантин выходного дня" в Украине действовал в течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября). В эти дни были закрыты непродовольственные магазины и развлекательные заведения, заведения общественного питания работали только навынос.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о "позитивном эффекте" от запрета, но продлевать "карантин выходного дня" правительство не стало.

9 ноября в Минэкономики заявили, что потери ВВП Украины в 2020 году от введения "карантина выходного дня" составят 0,04–0,06 процентного пункта и не будут иметь существенного влияния на экономические итоги года.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

Теги: НБУ, карантин, Нацбанк, Дмитрий Сологуб, выходной, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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