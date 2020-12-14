"Дія" не выдержала рекордного числа посетителей – Минцифры

Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение единоразовой финансовой помощи для физлиц-предпринимателей и наемных работников на портале "Дія". В Министерстве цифровой трансформации Украины просят не волноваться и уверяют: подать заявление успеют все.

Заявления от физлиц-предпринимателей и наемных работников будут принимать до 31 декабря Фото: thedigital.gov.ua

Портал "Дія" 14 декабря посетило рекордное количество пользователей, сотни тысяч укранцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат от государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина – в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности "Дії", – сказано в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что все успеют воспользоваться услугой, потому что заявления от физлиц-предпринимателей и наемных работников принимаются до 31 декабря.

"Не передавайте свои данные третьим лицам. Вы можете получить выплату только через "Дію". Будьте внимательны при заполнении заявления. Для получения услуги вам нужен только IBAN счет", – отметили в министерстве.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.

Выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.