ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Дія" не выдержала рекордного числа посетителей – Минцифры

Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение единоразовой финансовой помощи для физлиц-предпринимателей и наемных работников на портале "Дія". В Министерстве цифровой трансформации Украины просят не волноваться и уверяют: подать заявление успеют все.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заявления от физлиц-предпринимателей и наемных работников будут принимать до 31 декабря
Заявления от физлиц-предпринимателей и наемных работников будут принимать до 31 декабря
Фото: thedigital.gov.ua

Портал "Дія" 14 декабря посетило рекордное количество пользователей, сотни тысяч укранцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат от государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина – в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности "Дії", – сказано в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что все успеют воспользоваться услугой, потому что заявления от физлиц-предпринимателей и наемных работников принимаются до 31 декабря.

"Не передавайте свои данные третьим лицам. Вы можете получить выплату только через "Дію". Будьте внимательны при заполнении заявления. Для получения услуги вам нужен только IBAN счет", – отметили в министерстве.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек.

Выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.

По состоянию на 14 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 900 тыс. человек, более 506 тыс. пациентов выздоровели, а умерло 15,2 тыс.

Теги: Украина, выплаты, приложение, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Вижу, у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне
"Вижу, у нее такие безумные глаза. Начала ругаться". Зибров рассказал о ссоре с женой, после которой полтора месяца спал на кухне
"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак
"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак
"Катя, рожай!" Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке
"Катя, рожай!" Сумская посоветовала Осадчей задуматься о третьем ребенке
После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном
После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном
Жена Петросяна перестала скрывать лицо 10-месячного сына Вагана
Жена Петросяна перестала скрывать лицо 10-месячного сына Вагана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
"Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS