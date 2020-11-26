На портале "Дія" появился профиль избирателей. Можно проверить место регистрации и адрес голосования

Пользователи портала "Дія" могут проверить себя в списке избирателей, узнать правильный избирательный адрес, а также найти всю информацию о выборах, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

На портале "Дія" в электронном кабинете гражданина появился профиль избирателя. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации на странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете стали доступны данные о регистрации, адресе голосования и адресе избирательной комиссии.

Пользователи портала также могут проверить себя в списке избирателей, узнать правильный избирательный адрес, а также найти всю информацию о выборах, если приглашение на голосование потерялось, сообщили в ведомстве.