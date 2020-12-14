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С 19 декабря в Украине будут действовать новые карантинные ограничения – Кабмин

Карантинные изменения, которые с 19 декабря вводит Кабинет Министров Украины, коснутся работы заведений питания, проведения культурных и религиозных мероприятий.

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Решение о новых правилах карантина было принято 9 декабря
Решение о новых правилах карантина было принято 9 декабря
Фото: pixabay.com

С 19 декабря в Украине вводится новый список ограничений, связанных с эпидемией COVID-19. Об этом 14 декабря проинформировал Кабинет Министров.

В правительстве перечислили новые ограничения.

Так, с 19 декабря запрещается:

  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и так далее, если в залах присутствует более одного человека на 10 м²;
  • работа заведений общественного питания с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов навынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 1.00;
  • религиозные мероприятия в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 м², на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

Остальные ограничения, которые действовали до этой даты, остаются в силе.

Согласно постановлению Кабмина, подписанному 9 декабря премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, новые правила карантина начинают действовать с 0.00 субботы, 19 декабря.

В этот день Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.

Теги: Кабинет Министров, религия, эпидемия, правительство, выставка, запрет, карантин, ресторан, ограничения, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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