"Горнолыжным курортам можно работать, а рынкам – нет". В Житомире предприниматели митингуют против "избирательного" карантина

Протестующие в Житомире предприниматели выступают против введения обязательных регистраторов расчетных операций.

С 8-го по 24 января, согласно решению Кабмина, в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" Фото: depositphotos.com

В Житомире на площади Королева предприниматели митингуют против "избирательных ограничений" карантина. Об этом 14 декабря сообщает местное издание "Житомир Life".

По словам координатора движения "SaveФОП" в Житомирской области Руслана Годованого, власть не оставляет предпринимателям выбора и вынуждает их выходить на улицу.

"У нас к власти множество вопросов: как работать и платить налоги, проценты по кредитам, аренду и коммунальные платежи и главное – при этом содержать собственные семьи… И что касается честности карантина. Представляете, власти считают, что горнолыжным курортам можно работать, никто на Буковель не намекает, а промышленным рынкам под открытым небом – нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков", – заявил Годованый.

Протестующие также выступают против введения обязательных регистраторов расчетных операций.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В частности, закрыты будут все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.