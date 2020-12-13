"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, посвященный беременности жены.

Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил в своем Instagram, что в третий раз станет отцом. Сделал он это уже традиционно – в стихах.

"С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви среди ночей и дней

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой", – так подписал Шнуров короткое видео с женой Ольгой Абрамовой.

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Друг Шнурова и его экс-коллега по группе "Ленинград" Стас Барецкий в комментарии "Комсомольской правде" подтвердил, что семья ждет пополнение. По его словам, Абрамова забеременела еще несколько месяцев назад.

В конце мая 2018 года Шнуров заявил, что разводится с женой Матильдой, с которой жил с 2010 года. Детей у пары не было. Матильда Шнурова была третьей женой музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон.

Барецкий в августе говорил, что вскоре все узнают о новых отношениях Шнурова. В октябре 2018 года Шнуров в стихотворной форме заявил, что женился.

Издание "78" писало, что Сергей Шнуров женился на светской львице Ольге Абрамовой. Пара оформила отношения тайно.