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13 декабря, 2020
 
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"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, посвященный беременности жены.

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Отношения с Абрамовой Шнуров оформил тайно
Отношения с Абрамовой Шнуров оформил тайно
Фото: shnurovs / Instagram

Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил в своем Instagram, что в третий раз станет отцом. Сделал он это уже традиционно – в стихах.

"С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви среди ночей и дней
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой", – так подписал Шнуров короткое видео с женой Ольгой Абрамовой.

Друг Шнурова и его экс-коллега по группе "Ленинград" Стас Барецкий в комментарии "Комсомольской правде" подтвердил, что семья ждет пополнение. По его словам, Абрамова забеременела еще несколько месяцев назад.

В конце мая 2018 года Шнуров заявил, что разводится с женой Матильдой, с которой жил с 2010 года. Детей у пары не было. Матильда Шнурова была третьей женой музыканта. От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон.

Барецкий в августе говорил, что вскоре все узнают о новых отношениях Шнурова. В октябре 2018 года Шнуров в стихотворной форме заявил, что женился.

Издание "78" писало, что Сергей Шнуров женился на светской львице Ольге Абрамовой. Пара оформила отношения тайно.

Теги: Россия, дети, Сергей Шнуров, музыкант
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