"Кто там х...й на камеру полощет?" Шнуров посвятил стих попавшему в секс-скандал Дзюбе

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил стих нападающему питерского "Зенита" и капитану клуба и национальной сборной России по футболу Артему Дзюбе, который оказался в центре секс-скандала. Стих Шнуров опубликовал в своем Instagram.
Кто там х...й на камеру полощет?
Дзюба, что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челлендж мощный
Капитанам остальных команд!
В интернете накалились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть х...ястей,
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья,
Капитан у нас кончено лих!
Коль не отъ...бут, так хоть подрочат,
Так чтоб стыдно не было за них.
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Кто там хуи * на камеру полощет? Дзюба что ли? Это просто гранд. Он случаи * но сделал челендж мощныи * , Капитанам остальных команд! В интернете наколились страсти. Что футбольные смотреть нам матчи? Ща посмотрим, кто там есть хуястеи * И членов в сборную назначим. Наши футболисты рвут всех в клочья Капитан у нас кончено лих! Коль не отъебут так хоть подрочат, Так чтоб стыдно не было за них.
Дзюба попал в скандал после того, как в сеть попало видео, на котором очень похожий на него мужчина занимается мастурбацией. После этого Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для сторонних пользователей.
Кроме того, Дзюбу исключили из состава сборной на ноябрьские матчи.