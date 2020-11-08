"Кто там х...й на камеру полощет?" Шнуров посвятил стих попавшему в секс-скандал Дзюбе

После того как в сети появилось видео, где похожий на российского футболиста Артема Дзюбу мужчина мастурбирует, футболиста исключили из сборной РФ на ноябрьские матчи. Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил этой ситуации стих, отметив, что "сделал челлендж".

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил стих нападающему питерского "Зенита" и капитану клуба и национальной сборной России по футболу Артему Дзюбе, который оказался в центре секс-скандала. Стих Шнуров опубликовал в своем Instagram.

Кто там х...й на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х...ястей,

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья,

Капитан у нас кончено лих!

Коль не отъ...бут, так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них.

Дзюба попал в скандал после того, как в сеть попало видео, на котором очень похожий на него мужчина занимается мастурбацией. После этого Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для сторонних пользователей.

Кроме того, Дзюбу исключили из состава сборной на ноябрьские матчи.