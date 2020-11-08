Дзюбу исключили из состава сборной России после интимного видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет оградить от негатива команду сборной России и самого Артема Дзюбу после секс-скандала.

Нападающего питерского "Зенита", капитана клуба и национальной сборной России по футболу Артема Дзюбу исключили из состава сборной на ноябрьские матчи. Такое заявление сделал в Telegram главный тренер сборной России Станислав Черчесов 8 ноября.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", – заявил Черчесов.

Ситуация, сложившаяся с Дзюбой, не имеет отношения к сборной России со спортивной точки зрения, подчеркнул тренер.

"Мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдовой, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи", – написал главный тренер россиян.

Дзюба оказался в центре секс-скандала. В сеть попало видео, на котором очень похожий на него мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру.