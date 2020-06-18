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18 июня, 2020
 
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"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь

Во время судебных разбирательств между Джонни Деппом и его экс-супругой, актрисой Эмбер Херд всплыла информация о сексуальных оргиях, которые она устраивала в доме актера вместе с американским предпринимателем Илоном Маском и супермоделью Карой Делевинь.

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Сосед Деппа утверждает, что Маск приезжал к экс-жене актера в компании модели Делевинь
Сосед Деппа утверждает, что Маск приезжал к экс-жене актера в компании модели Делевинь
Фото: ЕРА

Сосед актера Джонни Деппа Джош Дрю, выступая в суде в качестве свидетеля по иску артиста против экс-супруги, актрисы Эмбер Херд, заявил, что она устраивала в доме мужа сексуальные оргии с участием основателя компании SpaceX Илона Маска и супермодели Кары Делевинь. Видеозапись ответов Дрю в суде обнародовало издание Daily Mail

По словам Дрю, троица устраивала сексуальные оргии в доме Дэппа в 2016 году, однако назвать точную дату происходящего он не смог. 

Представитель Маска, пишет издание, отреагировал на заявление очевидца, назвав его чушью, в то время как со стороны Херд реакции не последовало.

По информации издания, теперь адвокаты Деппа намерены вызвать в суд Делевинь для дачи показаний. 

Социальные сети активно обсуждают новость о сексуальных оргиях Маска. 

"Как скучно я живу", – отреагировал на информацию журналист Евгений Хурсин на своей странице в Facebook.

"Показывал им свою ракету", – иронизируют в комментариях пользователи. 

"На его месте должен быть я", – считает пользователь Facebook Александр Степанович. 

Дэпп обратился с иском в суд около года назад, чтобы опровергнуть слова экс-супруги Херд в домашнем насилии с его стороны. 

Эмбер Херд и Джонни Депп прожили в браке с 2015-го по 2016 год. Херд подала на развод через два дня после смерти матери Деппа

После развода суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн. 

Делевинь является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и не скрывает своей бисексуальности. Ранее она встречалась с актрисой Мишель Родригес, певицами Майли Сайрус и Ритой Орой.

Теги: секс-скандал, скандал, секс, Кара Делевинь, Джонни Депп, Илон Маск, Эмбер Херд
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