Бывшая ассистентка Эмбер Херд обвинила актрису в жестокости и употреблении наркотиков

Экс-помощница американской актрисы Эмбер Херд Кейт Джеймс заявила, что в течение трех лет подвергалась насилию и оскорблениям с ее стороны.

Бывшая помощница актрисы Эмбер Херд Кейт Джеймс обратилась в редакцию издания The Blast с заявлением, в котором призналась, что в течение двух лет подвергалась жестокому обращению со стороны актрисы.

Джеймс, которая работала у Херд с 2012-го по 2015 год, называла это время "кошмаром". По словам экс-помощницы, актриса часто впадала в состояние неконтролируемой ярости и употребляла наркотики.

В обращении Джеймс подчеркнула, что ей часто приходилось работать в присутствии обнаженной Херд, что вызывало у нее психологический дискомфорт.

Описывая экс-бойфренда актрисы – американского актера Джонни Деппа – Джеймс назвала его "спокойным и и застенчивым".

Экс-помощника сообщила, что Херд наслаждалась славой, которая пришла к ней благодаря отношениям с Деппом, а вскоре начала требовать от Джеймс, чтобы та договаривалась с брендами о бесплатной аренде нарядов.

В ответ на заявление Джеймс представители актрисы назвали экс-помощницу "недовольной сотрудницей, которая была уволена из-за плохой работы, а теперь решила отомстить".

Обнародованное заявление экс-помощницы Херд, пишет издание, может стать весомым обвинением против актрисы, которая судится с экс-бойфрендом, обвиняя его в домашнем насилии.

В свою очередь адвокат 57-летнего американского актера Джонни Деппа Адам Уолдман заявил, что актриса Эмбер Херд систематически применяла насилие по отношению к его клиенту во время их супружеской жизни. Представители актера направили в суд встречный иск, подчеркнув, что Депп является жертвой "тщательно спланированной мистификации". Судебное заседание по рассмотрению исковой жалобы, направленной в суд представителями актера, состоится 23 марта 2020 года.