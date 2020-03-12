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13 марта, 2020
 
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Бывшая ассистентка Эмбер Херд обвинила актрису в жестокости и употреблении наркотиков

Экс-помощница американской актрисы Эмбер Херд Кейт Джеймс заявила, что в течение трех лет подвергалась насилию и оскорблениям с ее стороны.

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Помощница обвинила Херд в жестокости
Помощница обвинила Херд в жестокости
Фото: ЕРА

Бывшая помощница актрисы Эмбер Херд Кейт Джеймс обратилась в редакцию издания The Blast с заявлением, в котором призналась, что в течение двух лет подвергалась жестокому обращению со стороны актрисы. 

Джеймс, которая работала у Херд с 2012-го по 2015 год, называла это время "кошмаром". По словам экс-помощницы, актриса часто впадала в состояние неконтролируемой ярости и употребляла наркотики. 

В обращении Джеймс подчеркнула, что ей часто приходилось работать в присутствии обнаженной Херд, что вызывало у нее психологический дискомфорт. 

Описывая экс-бойфренда актрисы – американского актера Джонни Деппа – Джеймс назвала его "спокойным и и застенчивым".

Экс-помощника сообщила, что Херд наслаждалась славой, которая пришла к ней благодаря отношениям с Деппом, а вскоре начала требовать от Джеймс, чтобы та договаривалась с брендами о бесплатной аренде нарядов. 

В ответ на заявление Джеймс представители актрисы назвали экс-помощницу "недовольной сотрудницей, которая была уволена из-за плохой работы, а теперь решила отомстить". 

Обнародованное заявление экс-помощницы Херд, пишет издание, может стать весомым обвинением против актрисы, которая судится с экс-бойфрендом, обвиняя его в домашнем насилии. 

В свою очередь адвокат 57-летнего американского актера Джонни Деппа Адам Уолдман заявил, что актриса Эмбер Херд систематически применяла насилие по отношению к его клиенту во время их супружеской жизни. Представители актера направили в суд встречный иск, подчеркнув, что Депп является жертвой "тщательно спланированной мистификации". Судебное заседание по рассмотрению исковой жалобы, направленной в суд представителями актера, состоится 23 марта 2020 года. 

Теги: Джонни Депп, Эмбер Херд, домашнее насилие
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