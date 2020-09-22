  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео

Российская балерина Анастасия Волочкова оторвалась на пьянке с актером Никитой Джигурдой.

Джигурда: У нас любовь с богиней Волочковой по всем чакрам наших тел! Скриншот: НОВОСТИ ШОУ БИЗНЕСА / YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Stories Instagram видео посиделок с актером Никитой Джигурдой. Вскоре она удалила ролики, но они остались в доступе на YouTube-канале "Новости шоу-бизнеса".

Джигурда и Волочкова во время застолья разыграли импровизированную сцену по мотивам сказки "Аленький цветочек". Волочкова в роли дочери Джигурды попросила своего "батюшку" привезти ей из далеких стран чудище для сексуальных утех.

Джигурда рукой несколько раз сжал грудь балерины.

"Настоящая! Не верьте ни [телеведущей Ксении] Собчак, ни [телеведущей] Тине Канделаки. Грудь настоящая, соски настоящие! Храм мамы настоящий" – обратился он к зрителям.

В ролике Волочкова предстала в свитшоте с надписью "Никто не уйдет отсюда девственницей".

В продолжении видео балерина позировала в блестящей удлиненной майке.

"У нас любовь с богиней Волочковой по всем чакрам наших тел!" – заявил Джигурда во втором ролике. Он взял балерину на руки и начал ее кружить.

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