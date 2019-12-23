"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок

43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с гладко зачесанными волосами и аксессуаром для волос в виде иголок.
"А вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе. Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно, моими творческими проектами", – написала она.
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А Вы уже ощущаете наступление праздника? * Я немного в необычном для себя образе * Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью * и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" 24 го в Истре и 27 го в Зеленограде. * Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям. * Как ваша подготовка к Новому году проходит? * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.