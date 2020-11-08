"Кто там х...й на камеру полощет?" Игрок российского "Зенита" попал в скандал из-за интимного видео

Нападающий питерского "Зенита", а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре секс-скандала. В сеть попало видео, на котором очень похожий на него мужчина занимается мастурбацией, фрагмент этого видео 7 ноября опубликовал YouTube-канал HOT STAVKA.
На записи мужчина, похожий на Дзюбу, лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом, как сообщает Lenta.ru, на заднем фоне слышен голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас.
После скандала с видео Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для сторонних пользователей. Как пишет championat.com, все фото и видео в профиле по-прежнему доступны, но при этом футболист отключил возможность комментировать свои посты абсолютно для всех, в том числе для тех, кто на него подписан.
На эту ситуацию стихом отреагировал российский музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram:
Кто там х...й на камеру полощет?
Дзюба что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете наколились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть х...ястей
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не отъ...бут так хоть подрочат,
Так чтоб стыдно не было за них.
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Кто там хуи * на камеру полощет? Дзюба что ли? Это просто гранд. Он случаи * но сделал челендж мощныи * , Капитанам остальных команд! В интернете наколились страсти. Что футбольные смотреть нам матчи? Ща посмотрим, кто там есть хуястеи * И членов в сборную назначим. Наши футболисты рвут всех в клочья Капитан у нас кончено лих! Коль не отъебут так хоть подрочат, Так чтоб стыдно не было за них.