"Кто там х...й на камеру полощет?" Игрок российского "Зенита" попал в скандал из-за интимного видео

Игрок питерского "Зенита" Артем Дзюба попал в секс-скандал после того, как в сети появилось видео, где похожий на него мужчина мастурбирует. После этого футболист закрыл свой аккаунт в Instagram и запретил там комментарии.

По данным СМИ, видео с якобы Дзюбой было снято в декабре 2019 года Фото: fc-zenit.ru

Нападающий питерского "Зенита", а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре секс-скандала. В сеть попало видео, на котором очень похожий на него мужчина занимается мастурбацией, фрагмент этого видео 7 ноября опубликовал YouTube-канал HOT STAVKA.

На записи мужчина, похожий на Дзюбу, лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом, как сообщает Lenta.ru, на заднем фоне слышен голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года, однако всплыло в интернете только сейчас.

После скандала с видео Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для сторонних пользователей. Как пишет championat.com, все фото и видео в профиле по-прежнему доступны, но при этом футболист отключил возможность комментировать свои посты абсолютно для всех, в том числе для тех, кто на него подписан.

Скриншот: artem.dzyuba / Instagram

На эту ситуацию стихом отреагировал российский музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram:

Кто там х...й на камеру полощет?

Дзюба что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челендж мощный,

Капитанам остальных команд!

В интернете наколились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х...ястей

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья

Капитан у нас кончено лих!

Коль не отъ...бут так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них.