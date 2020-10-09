Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 9 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан.
Это первое совместное фото с мужем в микроблоге артистки после его публичного заявления об измене.
"Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи", – написала певица.
Королева назвала чепухой информацию о своей семье, которая, по ее словам, на днях снова может появиться в эфире телеканалов.
"Если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала о моей семье – выключите эту чепуху", – попросила подписчиков артистка.
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Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью»и т.д., - выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише …. А лучше - посмотрите оскароносный фильм «Паразиты», вот там четко показано, в каком мире мы живем и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!!! #наташакоролева #тарзан #семья
Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.
В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.
15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.