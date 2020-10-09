Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева назвала чепухой информацию о своей семье, которая, по ее словам, на днях снова может появиться в эфире телеканалов.

Королева: Если скандала не хватает, то его выдумывают Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 9 октября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан.

Это первое совместное фото с мужем в микроблоге артистки после его публичного заявления об измене.

"Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи", – написала певица.

Королева назвала чепухой информацию о своей семье, которая, по ее словам, на днях снова может появиться в эфире телеканалов.

"Если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала о моей семье – выключите эту чепуху", – попросила подписчиков артистка.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.