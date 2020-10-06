  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться

Российская певица Наташа Королева рассказала, что ее муж, стриптизер Тарзан трое суток находился с ней в реанимации после трагического случая на Волге.

Королева: Я чуть не погибла на Волге Скриншот: Ксения Собчак / YouTube

Российская певица Наташа Королева в интервью программе "Осторожно, Собчак!" на YouTube-каналеКсении Собчак рассказала, что супруг, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) помог ей в сложный период жизни.

По словам Королевой, между ними с мужем нет ревности, поскольку они многое пережили вместе.

"Я чуть не погибла на Волге. Меня выбросил катер. После этой аварии я поняла, что Серега, что бы ни случилось в нашей жизни, будет со мной до конца. Как он меня спасал... Он трое суток находился со мной в реанимации. Менял мне судна, мыл меня", – рассказала она.

По словам Королевой, она была на грани жизни и смерти.

"Я прямо тонула, на дне уже была", – отметила она.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы. Любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких. В эфире телешоу она сделала тест на беременность.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни