  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана

Российская певица Наташа Королева призналась, что ей давно звонили женщины, заявлявшие о беременности от ее мужа, стриптизера Тарзана.

Королева: Все было хорошо, спокойно, и ничего не предвещало, извините, такого п...здеца Скриншот: Ксения Собчак / YouTube

Российская певица Наташа Королева в интервью программе "Осторожно, Собчак!" на YouTube-каналеКсении Собчак рассказала, что период пандемии коронавируса сплотил ее семью, и ничто не предвещало скандалов.

"Все было хорошо, спокойно, и ничего не предвещало, извините, такого п...здеца", – сказала Королева.

Она заверила, что скандал с изменой не был частью какой-о пиар-кампании.

"Та ситуация, которая возникла, этого всего не стоит", – заявила она.

По словам Королевой, за 20 лет замужней жизни ей неоднократно звонили некие "женщины Тарзана", заявлявшие, что беременны от ее мужа. Королева подчеркнула, что не испытывала тогда никакой ревности.

"Он сделал в этой истории две большие ошибки. Он договорился приехать домой, хотя мы в этой квартире не живем. И второе – когда он открыл дверь, и там стояло две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула, надо было девочек отправлять. Тут он нюх потерял. За 20 лет не терял, а тут потерял. "Ну пришли телки, ну давайте чаю попьем". Все остальное делалось по плану строго намеченному. Кем – не знаю", – сказала она.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы. Любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких. В эфире телешоу она сделала тест на беременность.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.