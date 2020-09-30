  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что уже прожила лучшие годы своей жизни.

Королева: Самая крутая десятилетка – это от 30 до 40 лет Фото: koroleva__star / Instagram

46-летняя российская певица украинского происхождения Наташа Королева в эфире передачи "Почти серьезно", которая вышла 29 сентября на YouTube-канале ведущей Анны Занимонец, рассказала, как пережила кризис среднего возраста, который настиг ее в 40 лет.

"В 40 лет я начала чувствовать в себе внутренние перемены. Я начала ковыряться внутри себя, меня перестало устраивать внутреннее состояние. Болячки в себе начала искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно", – заявила она.

Королева отметила, что перестала видеть цель, так как считала, что всего уже достигла, и от этого состояния ее не спасал даже шопинг.

"Меня устраивали одни тапки, одни джинсы и одна майка", – призналась певица.

Королева считает, что уже прожила лучшие годы своей жизни.

"Самая крутая десятилетка – это от 30 до 40 лет. Лучше времени в моей жизни вот не было", – подытожила она.

Певица выразила надежду, что, возможно, после 50 лет жизнь снова изменится.

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Видео: Alla Zanimonets / YouTube

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября супруг Королевой российский артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Спустя время артист удалил публикацию со своей страницы.