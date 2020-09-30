"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы

Российский певец Стас Костюшкин назвал себя и стриптизера Тарзана альфа-самцами.

Костюшкин: Так в природе и общаются между собой альфа-самцы Фото: stas_kostyushkin_official / Instagram

Российский певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram показал, как они со стриптизером Тарзаном с голыми торсами пообщались в видеочате.

"Именно так в природе и общаются между собой альфа-самцы", – написал он.

В ролике Тарзан станцевал под песню Костюшкина "Женщина, я не танцую", а Костюшкин – под трек жены Тарзана, певицы Наташи Королевой "Маленькая страна".

"Два бугая развлекают друг друга. А где-то на стройке с рабочими туго", – написал подписчик andreitaziev1.

"Хотели шуткануть, а смотрится мерзко", – отметила vesta_listova.

Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Он является основателем музыкальных проектов "Чай вдвоем" и "A-Dessa", занимается сольным творчеством.

Настоящее имя Тарзана – Сергей Глушко. Он начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.