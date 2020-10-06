ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Прокурору, который попал в скандал после назначения в Тернопольскую область, дали должность в Киеве

Николай Петришин неделю занимал должность прокурора Тернопольской области и ушел после скандала. Позже его назначили замглавы специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокурором области Петришина назначили 11 сентября
Прокурором области Петришина назначили 11 сентября
Фото: Микола Петришин / Facebook

Николаю Петришину, который после скандала покинул должность прокурора Тернопольской области через неделю после назначения, дали новую должность. Об этом свидетельствует информация на сайте специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В разделе, посвященном структуре спецпрокуратуры, Петришин указан как заместитель ее руководителя.

Центр противодействия коррупции отметил в Facebook, что на должность Петришина назначила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"И действительно, подумала Венедиктова, зачем освобождать прокурора, у которого за последние несколько лет появились две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и четыре автомобиля? Ценный кадр", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3276336969131737

Спецпрокуратура, в которой теперь работает Петришин, территориально находится в Киеве.

30-летнего Петришина назначили прокурором Тернопольской области 11 сентября. Адвокат Роман Маселко рассказал, что прокурор в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю назначения, где оскорблял подчиненных, употребляя нецензурную лексику.

На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, инспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, писал сайт Terminovo.

Издание "Тернополяни" утверждало, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, неофициальная – пьянка на рабочем месте.

18 сентября Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Андрея Миколайчука.

Теги: прокуратура, скандал, увольнение, Центр противодействия коррупции, назначение, Николай Петришин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
Джамала показала селфи с мужем
Джамала показала селфи с мужем
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS