"Дебил, извините". Чешский министр попала в скандал из-за высказывания в адрес премьера Бабиша

Министр труда и социальных вопросов Чехии Яна Малачова назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша "дебилом" в телеэфире, считая, что камера была выключена. Об этом пишет iDNES.cz.
"Чешское телевидение" опубликовало официальное заявление Малачовой в программе "168 часов", а затем – кадры, которые были записаны, когда министр думала, что камеры выключены.
"Бабиш устроил беспорядок, теперь мы все должны его разгребать. Это дебил, извините. Спасибо. До свидания", – сказала она и ушла.
В комментарии изданию Малачова заявила, что это было выражением эмоций.
"Когда на тебе большая ответственность, без них просто не обойтись, я не робот. Мы находимся в середине второй волны пандемии, и для меня приоритетом является решение этих беспрецедентных проблем, а не одно заявление", – заявила министр.
Бабиш пока не ответил на запрос издания о комментарии.
В "Чешском телевидении" заявили, что изучат, соответствовала ли ситуация с публикацией видео, этическим принципам канала.
Издание отметило, что ситуация вызвала дискусию в соцсетях по двум вопросам: о самом высказывании Малачовой и стоило ли каналу публиковать эти кадры.