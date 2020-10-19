"Дебил, извините". Чешский министр попала в скандал из-за высказывания в адрес премьера Бабиша

Вокруг ситуации с министром труда и социальных вопросов Яной Малачовой, которая назвала дебилом премьера Андрея Бабиша, думая, что телекамеры выключены, вспыхнул скандал. В соцсетях обсуждают само высказывание министра и стоило ли каналу публиковать эти кадры.

Малачова: Когда на тебе большая ответственность, без эмоций просто не обойтись, я не робот Фото: Jana Maláčová / Facebook

Министр труда и социальных вопросов Чехии Яна Малачова назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша "дебилом" в телеэфире, считая, что камера была выключена. Об этом пишет iDNES.cz.

"Чешское телевидение" опубликовало официальное заявление Малачовой в программе "168 часов", а затем – кадры, которые были записаны, когда министр думала, что камеры выключены.

"Бабиш устроил беспорядок, теперь мы все должны его разгребать. Это дебил, извините. Спасибо. До свидания", – сказала она и ушла.

В комментарии изданию Малачова заявила, что это было выражением эмоций.

"Когда на тебе большая ответственность, без них просто не обойтись, я не робот. Мы находимся в середине второй волны пандемии, и для меня приоритетом является решение этих беспрецедентных проблем, а не одно заявление", – заявила министр.

Бабиш пока не ответил на запрос издания о комментарии.

В "Чешском телевидении" заявили, что изучат, соответствовала ли ситуация с публикацией видео, этическим принципам канала.

Издание отметило, что ситуация вызвала дискусию в соцсетях по двум вопросам: о самом высказывании Малачовой и стоило ли каналу публиковать эти кадры.