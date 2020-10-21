"Утро начинаю флиртом". Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни

Российский музыкант Сергей Шнуров поделился в сети снимком, на котором запечатлен с четвертой женой Ольгой Абрамовой.

Шнуров женился в четвертый раз два года назад Фото: shnurovs / Instagram

Российский музыкант и продюсер канала RTVI Сергей Шнуров Сергей Шнуров 20 октября в Instagram разместил совместное фото с женой Ольгой Абрамовой, посвятив публикацию второй годовщине их супружеской жизни.

"Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.

Пусть свадьбу назовут бумажной,

Я на бумаге напишу, –

Люблю! Фломастером со спиртом.

Тебя своею я нарек.

Всем правилам на... поперек.

Я утро начинаю флиртом,

С тобой, моя

Любимая", – подписал он снимок.

В октябре 2018 года российское издание "78" сообщило, что Шуров тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала светская львица Ольге Абрамовой.

Ранее артист был женат на Матильде Шнуровой. В мае 2018 после 10 лет семейной жизни супруги заявили о разводе. Детей у пары не было.

От первого брака с Марией Исмагиловой у артиста есть дочь Серафима, от второй жены, Светланы Костицыной, – сын Аполлон.