Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, усиленный карантин могут ввести раньше 8 января – Радуцкий

Правительство, согласно постановлению парламента, уведомит об ужесточении карантина за семь дней в случае, если оно будет введено раньше запланированных сроков 8 января, сказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, карантин могут ввести раньше 8 января, сказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире канала "1+1" 10 декабря.

"Никто не говорит, что да, это будет именно 8 января. Мы должны понимать, что на сегодня это по прогнозам 8 января. Но не дай бог, ситуация будет ухудшаться, никто не будет ждать 8 января. У правительства будет семь дней для предупреждения о других датах. Но сегодня все прогнозы говорят, что будет увеличение после празднования католического Рождества [25 декабря], после православного Рождества [7 января], после Нового года. И поэтому я думаю, что 8 января – это как раз будет пиковая нагрузка, которая может возникнуть после послабления на новогодние праздники", – сказал Радуцкий.

Он уверен, что после праздников число новых случаев заболевания увеличится и "никуда мы от этого не денемся".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек, 14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.