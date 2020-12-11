"Вкус жизни обычного человека". Суханов в прямом эфире угостил нардепов Гетманцева и Железняка "Мивиной"

В студии канала "Украина 24" ведущий Алексей Суханов, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк и его коллега от "Слуги народа" Даниил Гетманцев обсуждали, можно ли прожить на 8 тыс. грн, которые государство выплатит наемным работникам и физлицам-предпринимателям, потерявшим доход во время усиления карантина.

В эфире канала "Украина 24" 10 декабря ведущий Алексей Суханов угостил нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка и его коллегу от "Слуги народа" Даниила Гетманцева вермишелью быстрого приготовления.

В студии обсуждали, можно ли прожить на 8 тыс. грн, которые государство выплатит наемным работникам и физлицам-предпринимателям, потерявшим доход во время усиления карантина.

Ведущий спросил, сколько нардепы тратят на обед.

"Если обед в центре города, обычно это примерно 190–250 грн. Это зависит от того, в какое заведение вы пойдете", – ответил Железняк.

"Хочу вам предложить пообедать. Уже поужинать. Мы будем есть и говорить. Держите. И мне давайте тоже. Понюхайте. Знаете, что это", – сказал Суханов.

"Мивина", – ответили нардепы.

"Да, вермишель быстрого приготовления. И это, если откровенно, вкус жизни обычного человека", – сказал ведущий.

Железняк отметил, что с детства не ест вермишель и пельмени.

"Я доем за тобой", – сказал Гетманцев.

"Господин Ярослав, ну хотя бы понюхайте, как пахнет жизнь обычного человека", – заявил Суханов.

"Запах "Мивины", я думаю, все знают", – ответил Железняк.

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Видео: Україна 24 / YouTube

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. 4 декабря парламент принял соответствующий закон, президент его уже подписал.