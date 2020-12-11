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Самая дорогая проститутка США подала в суд на власти штата Невада. Карантин оставил ее без работы

Американка Элис Литтл, работающая в борделе Moonlite BunnyRanch, подала в суд на власти штата Невада. Она считает, что их решения оставили без денег работников секс-индустрии.

Литтл берет за свои услуги от $2 тыс
Литтл берет за свои услуги от $2 тыс
Фото: thealicelittleofficial / Instagram

Американка Элис Литтл, которая называет себя "самой дорогой проституткой США", подала в суд на власти штата Невада из-за отсутствия работы. Женщина просит открыть публичные дома, которые закрыли на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет газета Daily Star 5 декабря.

В этом штате легальные публичные дома закрыты с 17 марта. Однако власти возобновили работу сопутствующих заведений, таких как массажные и спа-салоны, где предполагается близкий контакт с людьми, сообщили журналисты газеты.

Девушка работает в борделе Moonlite BunnyRanch сообщества штата Маунд Хаус. Сама Литтл характеризует себя как "психолог, тренер по взаимоотношениям и секс-эксперт". Газета приводит подсчеты IrishCentral, по которым она признается самой высокооплачиваемой секс-работницей в США и зарабатывает до миллиона долларов в год.

Американка подала в суд на власти Невады, указав, что их "произвольные" решения оставили без денег работников легальной секс-индустрии. Литтл подчеркнула, что закрыли только публичные дома, а другие заведения открылись. По ее словам, это "просто вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады".

Лишившись заработка в борделе, Литтл нашла себя в партнерском маркетинге и завела аккаунт на сервисе OnlyFans. Там она проводит интимные встречи в онлайн и оффлайн режиме. Девушка создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы ей помогли оплатить судебный процесс. В настоящее время ей удалось собрать более $5,5 тыс.

В прошлогоднем интервью американскому HuffPost Литтл рассказала о своей работе. В бордель она пришла в 2016 году, потому что искала "интересную работу". Секс-работница сказала, что зарабатывает больше, чем другие представители ее профессии в любом легальном борделе США. Заказы Литтл стартуют от $2 тыс, работает она в среднем от 60 до 80 часов в неделю.

Теги: США, проституция, карантин, дискриминация, бордель, женщины, инфекция, Невада, пандемия, интим, массаж
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