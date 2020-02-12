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12 февраля, 2020
 
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"Из меня получилась отличная проститутка". Слава из "НеАнгелов" снялась топлес для постера фильма "Голая правда"

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала свой ню-снимок, сделанный для промо фильма "Голая правда", в котором она исполнила роль проститутки.

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Каминская: Моя героиня ходячая и сидячая хохма
Каминская: Моя героиня – ходячая и сидячая хохма
Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в Instagram постер фильма "Голая правда", на котором запечатлена без бюстгальтера.

"Возможно, я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может, стоит задуматься? Моя героиня – ходячая и сидячая хохма. Очень советую", – написала она.

Премьера фильма "Голая правда" в кинотеатрах Украины назначена на 13 февраля. Трейлер картины можно посмотреть здесь.

Слава Каминская признавалась, что увеличивала грудь и делала ринопластику.

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Теги: неАнгелы, Слава Каминская, Слава
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