"Из меня получилась отличная проститутка". Слава из "НеАнгелов" снялась топлес для постера фильма "Голая правда"

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в Instagram постер фильма "Голая правда", на котором запечатлена без бюстгальтера.
"Возможно, я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может, стоит задуматься? Моя героиня – ходячая и сидячая хохма. Очень советую", – написала она.
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Что я хочу сказать * Была вчера на предпоказе фильма «Голая правда» Возможно я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась , но мне очень прям неожиданно сильно понравилось * Из меня получилась отличная проститутка * Может стоит задуматься ? * Моя героиня - ходячая и сидячая хохма * Очень советую ) с 13 февраля в кинотеатрах в открытом доступе * После просмотра я поняла , что украинскому кино таки БЫТЬ! Комедии вообще снимать тяжело, но у нас получилось! Одесса как всегда рулит * PS: Спасибо всем , кто в этом принимал участие!
Премьера фильма "Голая правда" в кинотеатрах Украины назначена на 13 февраля. Трейлер картины можно посмотреть здесь.
Слава Каминская признавалась, что увеличивала грудь и делала ринопластику.
В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.