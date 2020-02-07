"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская остригла длинные волосы.

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в Instagram видео, снятое в парикмахерской и продемонстрировала новую прическу – удлиненное каре.

"Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час. Слава из "НеАнгелов" образца 2010 года. Вдохновленная клипом "Отпусти". Кто помнит? Мастер по волосам, кстати, тот же, что и 10 лет назад", – написала она.

Ранее у Каминской были длинные волосы. Еще 4 февраля она публиковала в Instagram ролик, в котором предстала с длинными локонами.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы "НеАнгелы". У певицы две детей: четырехлетняя Лаура и пятилетний Леонард. С их отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским Слава развелась 1 июля 2019 года.