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14 января, 2020
 
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Слава из "НеАнгелов" показала стойку на голове

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала фигуру в купальнике во время тренировки.

Каминская показала, как проводит время на Бали
Каминская показала, как проводит время на Бали
Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram снимком стойки на голове.

"Мама, делай зарядку, у тебя попа большая", – написала она от имени своих детей.

На фото певица запечатлена в купальнике. Снимок был сделан во время ее отдыха на Бали.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы "НеАнгелы". У певицы две детей: четырехлетняя Лаура и пятилетний Леонард. С их отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским Слава развелась 1 июля 2019 года.

Теги: неАнгелы, Слава Каминская
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