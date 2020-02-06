"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала сына и дочь, родившихся в браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото своих детей, Леонарда и Лауры.

"Спасибо за сына и за дочь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо за сына и за дочь * Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 5 Фев 2020 в 9:42 PST

1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.

Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Каминские жили в браке с 2014 года. У пары двое детей: дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Девушка украинского пластического хирурга Эдгара Каминского, арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая заявила, что они с Каминским очень любят детей друг друга от прошлых отношений.