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06 февраля, 2020
 
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"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала сына и дочь, родившихся в браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

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Каминская обнародовала семейное фото
Каминская обнародовала семейное фото
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото своих детей, Леонарда и Лауры.

"Спасибо за сына и за дочь", – написала она.

1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.

Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Каминские жили в браке с 2014 года. У пары двое детей: дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Девушка украинского пластического хирурга Эдгара Каминского, арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая заявила, что они с Каминским очень любят детей друг друга от прошлых отношений

Теги: неАнгелы, Слава Каминская
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