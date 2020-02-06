"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото своих детей, Леонарда и Лауры.
"Спасибо за сына и за дочь", – написала она.
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1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.
Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.
Каминские жили в браке с 2014 года. У пары двое детей: дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
Девушка украинского пластического хирурга Эдгара Каминского, арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая заявила, что они с Каминским очень любят детей друг друга от прошлых отношений.