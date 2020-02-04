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"Мы очень любим деток друг друга". Новая пассия Каминского рассказала об отношениях с ним и его детьми от Славы из "НеАнгелов"

Арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая заявила, что украинский пластический хирург Эдгар Каминский, бывший муж солистки группы "НеАнгелы" Славы, добивался ее и делает все для развития отношений.

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Богатая: Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина
Богатая: Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина
Фото: edgar_kaminskyi / Instagram

Девушка украинского пластического хирурга Эдгара Каминского, арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что он сделал первый шаг в их отношениях.

"В моем случае Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина. Он добивался меня, старался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день", – рассказала Богатая.

По словам Богатой, она выстроила хорошие отношения с детьми Каминского от брака с солисткой группы "НеАнгелы" Славой.

"У меня тоже сын. У нас трое деток, представляете? Мы вообще очень любим деток друг друга. Потому что семья – это самое главное", – отметила она.

Богатая заявила, что она в хороших отношениях и с Самой Славой.

"Все замечательно. Это же мама деток и бывшая жена, поэтому у меня ко всей семье большое уважение", – подчеркнула она.

1 июля 2019 года Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод.

Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.

Каминские жили в браке с 2014 года. У пары двое детей: дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Теги: неАнгелы, Эдгар Каминский, Слава Каминская, Ольга Богатая
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