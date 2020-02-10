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10 февраля, 2020
 
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Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым

Солистка украинской группы "НеАнгелы" заявила, что белорусского актера Павла Вишнякова встретила на Бали случайно.

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Каминская: Я не знала, что Паша отдыхает на Бали
Каминская: Я не знала, что Паша отдыхает на Бали
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" в интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" заявила, что у нее нет романа с белорусским актером Павлом Вишняковым.

По словам Каминской, они случайно встретились на Бали.

"Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь", – рассказала певица.

Она призналась, что в отношениях с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским она проявляла ревность.

"Ну конечно! Когда у тебя хороший муж, когда у мужа такая работа, когда к нему постоянно приходят пациентки, которые иногда не очень прилично себя ведут, конечно, есть место ревности. Я имела на это основания", – заявила Слава.

По ее словам, некоторые пациентки Каминского приставали к нему.

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы "НеАнгелы".

1 июля 2019 года Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод. В У них есть двое детей: дочь Лаура родилась у них 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Теги: неАнгелы, Слава, Павел Вишняков
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