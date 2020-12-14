В "Слуге народа" считают, что смогут завтра принять госбюджет

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает "бюджетную ночь" маловероятной.

Кравчук отметила, что за бюджет готово голосовать большинство "Слуги народы" и есть поддержка других парламентских групп Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Фракция "Слуга народа" планирует завтра, 15 декабря, принять государственный бюджет на 2021 год. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас продолжается заседание [фракции]. Из того, что вижу, то голоса будут в "Слуге народа", большинство, как я понимаю. Есть депутаты, которые не будут голосовать, но большинство настроено голосовать, и насколько понимаю, будет поддержка других групп как минимум", – рассказала она.

Кроме того, по словам Кравчук, есть и другие важные документы, которые планируют рассмотреть на ближайших заседаниях.

"Будем голосовать завтра, просто у нас много законопроектов на другие дни запланировано, которые тоже важные, и было бы нелогично, если мы понимаем, что будут голоса, растягивать на какую-то бюджетную ночь. Я считаю ее очень маловероятной", – добавила нардеп.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.