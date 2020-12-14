Разумков призвал нардепов не допустить "бюджетной новогодней ночи"

Спикер парламента Дмитрий Радумков призвал нардепов как можно скорее рассмотреть проект госбюджета на 2021 год. Об этом он заявил 14 декабря на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Он отметил, что проект госбюджета будет вынесен на рассмотрение Рады 15 декабря.
"Мы сегодня пообщались с представителями депутатских фракций и групп, я вижу абсолютный конструктив в подходах. Надеюсь, что к завтрашнему дню это не изменится и все будут готовы плодотворно поработать над этим документом и чтобы мы все-таки не превращали работу парламента в ту несовсем приятную, и даже не для нардепов, а для людей практику, когда снова появляются так называемые бюджетные новогодные ночи. Хотел бы верить, что завтра мы сможем рассмотреть все необходимые законопроекты и принять их, чтобы создать предпосылки вхождения в новый год с полным финансовым пониманием, что будет происходить с 1 января", – сказал спикер.
Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.
Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.
В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.