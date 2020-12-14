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Нельзя их, гадов, выпускать за границу лечиться – Комаровский об украинской власти

В Украине нет "адекватных шагов" по финансированию системы здравоохранения, считает врач-педиатр Евгений Комаровский.

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Комаровский считает, что на здравоохранение в Украине следует направлять 10% ВВП
Комаровский считает, что на здравоохранение в Украине следует направлять 10% ВВП
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Представителей украинских властей, от которых зависит финансирование медицины, нельзя выпускать за рубеж для лечения.

Такое мнение педиатр Евгений Комаровский выразил во время общения с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, интервью с которым было опубликовано на YouTube-канале врача.

"Я не вижу адекватных шагов, не вижу, поэтому нельзя их, гадов, выпускать за границу лечиться, нельзя. Любой человек, от которого зависят деньги в медицину, не имеет права лечиться там, и все тут", – сказал Комаровский.

По его словам, когда в Верховной Раде "в разгар эпидемии" выступает министр здравоохранения, это "реально интересно 30% депутатов".

"Вот это и есть та оптимальная численность людей в Раде. Вот вас больше там и не надо. Мы как-то должны сейчас определиться, что мы в течение пяти лет выходим на 10% ВВП на здравоохранение", – заявил педиатр.

Комаровский отметил, что из-за происходящего с медициной его "внутреннее состояние близко к истерике".

В декабре заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев говорил о намерении увеличить до 5% к 2023 году бюджетные расходы на сферу здравоохранения.

Кабинет Министров Украины отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

О необходимости увеличить выплаты медикам Степанов говорит на каждом брифинге.

Теги: Верховная Рада, медицина, госбюджет, эпидемия, ВВП, граница, народные депутаты, Евгений Комаровский, лечение, финансирование, здравоохранение, педиатр
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